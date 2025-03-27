Dünyanın en güzel ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada
Haber Merkezi

Türkiye, dört mevsimi bir arada yaşaması, tarihi ve doğal zenginlikleri, mutfağı ve eşsiz içecekleriyle her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin eşsiz güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri bu kez kanıtlanmış oldu.

Architectural Digest Dergisi, 'Dünyanın En Güzel Ülkeleri' listesini yayımladı.

Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERİ

Architectural Digest Dergisi'ne göre dünyanın en güzel ülkeleri açıklandı. Yunanistan listenin başında yer alırken, Türkiye 13. Sırada yer aldı. İşte listenin tamamı:

  1. Yunanistan
  2. Zambiya
  3. İtalya
  4. Endonezya
  5. Avustralya
  6. İspanya
  7. Peru
  8. Japonya
  9. Yeni Zelanda
  10. Tayland
  11. İsviçre
  12. Türkiye
  13. İzlanda
  14. Meksika
  15. Singapur
  16. İsveç
  17. Avusturya
  18. Kosta Rika
  19. ABD
  20. Norveç
  21. Şili
ensonhaber icon
Kübra Kireççi
Editor