Dünyanın en güzel ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

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Türkiye, dört mevsimi bir arada yaşaması, tarihi ve doğal zenginlikleri, mutfağı ve eşsiz içecekleriyle her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin eşsiz güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri bu kez kanıtlanmış oldu.

Architectural Digest Dergisi, 'Dünyanın En Güzel Ülkeleri' listesini yayımladı.

Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERİ

Architectural Digest Dergisi'ne göre dünyanın en güzel ülkeleri açıklandı. Yunanistan listenin başında yer alırken, Türkiye 13. Sırada yer aldı. İşte listenin tamamı: