Dünyanın en iyi 10 kadın futbolcusu belli oldu! Bakın zirvede kim var… Dünyanın en iyi 10 kadın futbolcusu GOAL tarafından belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulan liste görenleri şaşırttı. Bakın en iyiler arasındaki zirve kimmiş…

ensonhaber.com

Kadın futbolunda yükselen yıldızlar belli oldu. GOAL tarafından yapılan araştırmalar ile dünyanın en iyi 10 kadın futbolcusu belli oldu.

Giderek yatırımların ve ilginin büyüdüğü kadın futbolunda yapılan en iyiler oylaması ile zirveye oturan İspanyol yıldız başarısıyla mest etti.

Birçok ismin oylandığı listede yer alan en iyiler, kadınların gücünün ve başarısının da bir göstergesi olarak göğüsleri kabarttı.

İşte, dünyanın en iyi 10 kadın futbolcusu…

10- Ella Toone - Manchester United & İngiltere

9- Asisat Oshoala - Barcelona & Nijerya

8- Ada Hegerberg - Lyon & Norveç

7- Lucy Bronze - Barcelona & İngiltere

6- Caroline Graham Hansen - Barcelona & Norveç

5- Fridolina Rolfö - Barcelona & İsveç

4- Beth Mead - Arsenal & İngiltere

3- Alex Morgan - San Diego Wave & ABD

2- Aitana Bonmatí - Barcelona & İspanya

1- Alexia Putellas - Barcelona & İspanya