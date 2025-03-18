Dünyanın en iyi 10 köprüsü açıklandı: Türkiye’deki o köprü listede

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Daily Mail Gazetesi’nin seyahat uzmanları, dünyanın en iyi 10 köprüsünü belirledi.

Ekip, mühendislik başarısı, estetik tasarım ve tarihi önemi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak dünya çapında en dikkat çeken köprüleri listeledi.

İstanbul’un o efsanevi köprüsü, sunduğu benzersiz manzara, mühendislik harikası yapısı ve tarihi önemiyle dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı.

İşte dünyanın en iyi 10 köprüsü:

DÜNYANIN EN İYİ 10 KÖPRÜSÜ

1- Prag - Charles Köprüsü

2- New York - Brooklyn Köprüsü

3- Budapeşte - Szechenyi Zincir Köprü

4- İsviçre - Lucarne Kapell Köprüsü

5- Berlin - Oberbaum Köprüsü

6- İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

7- Sidney - Sidney Liman Köprüsü

8- San Francisco - Golden Gate Köprüsü

9- Danimarka - Oresund Köprüsü

10- Vietnam - Altın Köprü