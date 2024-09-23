Dünyanın en iyi 30 stadyumu açıklandı! Türkiye’den sadece 1 stat listede
Haber Merkezi

Futbolun ruhunu yansıtan stadyumlar, taraftarların coşkusunu ve kulüplerin kimliğini taşıyan yerlerdir.

İngiliz FourFourTwo dergisi, bu sene dünyanın en iyi 30 stadyumunu belirledi. Süper Lig'den de bir temsilciye yer verdi.

Tribünlerin coşkusuyla dolup taşan bu mekanlar, futbolseverler için özel bir yer.

İşte o dev liste ve Türkiye’nin gurur kaynağı stadyumu!

DÜNYANIN EN İYİ 30 STADYUMU

1. Santiago Bernabeu

2. Maracana

3. Signal Iduna Park

4. La Bombonera

5. San Siro

6. Camp Nou

7. Monumental

8. Azteca

9. Tottenham Hotspur Stadyumu

10. Ibrox

11. Allianz Arena

12. Wembley

13. Celtic Park

14. Stade Velodrome

15. Anfield Road

16. Metropolitano

17. de Mestalla

18. Cairo International Stadyumu

19. De Kuip

20. Stade de France

21. Estadio da Luz

22. Azadi Stadyumu

23. Johan Cruyff Arena

24. Soccer City

25. Centenario

26. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

27. Gelora Bung Karno Stadyumu

28. Allianz Stadyumu

29. Municipal de Braga

30. Stadio Luigi Ferraris

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Kübra Kireççi
Editör