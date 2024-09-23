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Dünyanın en iyi 30 stadyumu açıklandı! Türkiye’den sadece 1 stat listede

Dünyanın en iyi 30 stadyumu açıklandı! Türkiye’den sadece 1 stat listede Dünya genelinde futbol tutkunlarının merakla beklediği en iyi stadyumlar listesi yayımlandı. Bu listeye Türkiye'den sadece bir stadyum girmeyi başardı.