Dünyanın en iyi 30 stadyumu açıklandı! Türkiye’den sadece 1 stat listede

Futbolun ruhunu yansıtan stadyumlar, taraftarların coşkusunu ve kulüplerin kimliğini taşıyan yerlerdir.
İngiliz FourFourTwo dergisi, bu sene dünyanın en iyi 30 stadyumunu belirledi. Süper Lig'den de bir temsilciye yer verdi.
Tribünlerin coşkusuyla dolup taşan bu mekanlar, futbolseverler için özel bir yer.
İşte o dev liste ve Türkiye’nin gurur kaynağı stadyumu!
DÜNYANIN EN İYİ 30 STADYUMU
1. Santiago Bernabeu
2. Maracana
3. Signal Iduna Park
4. La Bombonera
5. San Siro
6. Camp Nou
7. Monumental
8. Azteca
9. Tottenham Hotspur Stadyumu
10. Ibrox
11. Allianz Arena
12. Wembley
13. Celtic Park
14. Stade Velodrome
15. Anfield Road
16. Metropolitano
17. de Mestalla
18. Cairo International Stadyumu
19. De Kuip
20. Stade de France
21. Estadio da Luz
22. Azadi Stadyumu
23. Johan Cruyff Arena
24. Soccer City
25. Centenario
26. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
27. Gelora Bung Karno Stadyumu
28. Allianz Stadyumu
29. Municipal de Braga
30. Stadio Luigi Ferraris