Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu! Türkiye’den bakın hangi lezzet listeye girdi...

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Ülkelere ait yerel yemekleri, içecekleri ve restoranları merak eden herkesle buluşturan çevrimiçi yemek platformu TasteAtlas bu kez dünyanın en iyi kuruyemişlerini değerlendirdi.

Birçok ülkeden çeşitli kuruyemişlerin değerlendirildiği çalışmada elde edilen sonuç neticesinde yapılan listede Türkiye’nin en sevilen kuruyemişlerinden olan Antep Fıstığı listeye üst sıralardan dahil oldu.

Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" tarafından, 2024 yılına ilişkin olarak yapılan listede birçok ülkeden sıralamaya dahil olan kuruyemişler şaşırttı.

DÜNYANIN EN İYİ 10 KURUYEMİŞİ LİSTESİ

1- (Fıstık) Aeginas Fıstığı, Yunanistan, Aegina 4,8

2- (Fıstık) Antep Fıstığı, Türkiye Gaziantep 4,6

3- (Fıstık) Pistacchio Verde Di Bronte, İtalya, Catania 4,5

4- (Badem) Almendra De Mallorca, İspanya, Mallorca, 4,4

5- (Fındık) Macadamia, Avustralya, Queensland, 4,3

6- (Badem) Marconas, İspanya 4,3

7- (Badem) Mandorle Di Sicilia, İtalya, Sicilya 4,3

8- (Fındık) Castanha Da Terra Fria, Portekiz, Bragança 4,3

9- (Fıstık) Megaron fıstığı, Yunanistan, Megara, 4,3

10- (Fıstık) Kelifoto fıstığı Fthiotidas, Yunanistan, Phthiotis 4,2