Dünyanın en iyi sakatat yemekleri listelendi! Türkiye 3 lezzetiyle sıralamaya damga vurdu

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Uluslararası bir üne sahip olan çevrim içi yemek rehberi TasteAtlas pek çok kültüre ait damak çatlatan yemekleri dünyanın enleri arasına yerleştirmeye devam ediyor.

Hemen her alanda yapılan anketler arasına bu kez en iyi sakatat yemekleri eklendi. Dünyanın birçok noktasından çeşitli yemeklerin değerlendirildiği listeye Türkiye 3 lezzetiyle dahil olmayı başardı.

Türkiye’de neredeyse herkesin severek tükettiği sakatat lezzetleri arasında yer alan bu 3 yemek bakın hangileri oldu. İşte, dünyanın en iyi sakatat yemekleri…

DÜNYANIN EN İYİ SAKATAT YEMEKLERİ

1- Kaleh Pacheh (İran)

2- Anticuchos de Corazon (Peru)

3- Kokoreç (Türkiye)

4- Gyutan (Japonya)

5- Kokoretsi (Yunanistan)

6- Drob po Selski (Bulgaristan)

7- Molleja (Arjantin)

8- Kebda Eskandarani (Mısır)

9- Seolleongtang (Güney Kore)

10- Tacos de Lengua (Meksika)

11- Ciğer Kebabı (Türkiye)

17- Kelle Paça Çorbası (Türkiye)