Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu! Türk sokakların vazgeçilmezi o lezzette listeye girdi... Çevrimiçi bir yemek rehberi olan Taste Atlas bu kez sokak lezzetleri konusunda araştırmalar yaptı. Dünyanın birçok noktasındaki sokak lezzetlerinin değerlendirildiği listeye Türkiye sokaklarının vazgeçilmezi de adını yazdırdı.

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Dünya mutfakları konusunda birçok araştırma yaparak en iyileri belirleyen rehber sokak lezzetlerini de es geçmedi. Dünyanın en iyi sokak lezzetleri araştırmasını yapan Taste Atlas tarafından en iyilerin yer aldığı liste yayınlandı.

Dünyanın birçok noktasındaki sokak lezzetlerini değerlendiren Taste Atlas, Türkiye’nin vazgeçilmez lezzetini de listeye dahil etti.

Az bilinen uzak doğu atıştırmalıklarının damga vurduğu listede yer alan lezzetler görenleri şaşırtmayı başardı. Bakın söz konusu listeye hangi Türk lezzeti ismini yazdırdı.

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri…

1-TACOS- MEKSİKA

2-CHEESEBURGER- ABD

3-YAKİTORİ- JAPONYA

4-ROTİ- HİNDİSTAN

5-BAOZİ- ÇİN

6-NAZHOS- MEKSİKA

7-PHO- VİETNAM

8-BURRİTO- MEKSİKA

9-TAMAL- MEKSİKA

10-FİSH AND CHİPS- İNGİLTERE

16-DONUDURMA- TÜRKİYE