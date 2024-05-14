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Dünyanın en iyi takımları belli oldu! O 2 Türk takımı da listede…

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! O 2 Türk takımı da listede… Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, tarafından her yıl yayınladığı en iyi takımlar listesini güncelledi. 2023 yılı boyunca değerlendirilen takımlardan en iyileri listeye adını yazdırdı. Bakın ilk 30 takım arasına hangi Türk takımları dahil oldu...