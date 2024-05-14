Dünyanın en iyi takımları belli oldu! O 2 Türk takımı da listede…

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasını baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
30 takımın yer aldığı listede her ne kadar dünya devi olan Manchester City zirveye otursa da bu kez listeye ülkemizden 2 takımda dahil oldu.
IFFHS’nın düzenlediği dünyanın en iyi takımları listesine ismini yazdıran takımlarımızı görenler şaşırırken aynı zamanda büyük bir gurur yaşadı.
İşte, dünyanın en takımları sıralaması…
1-MANCHESTER CITY
2-REAL MADRID
3-BAYER LEVERKUSEN
4-INTER
5-BAYERN MUNIH
6-ROMA
7-PALMEIRAS
8-ATLETICO MADRID
9-ATALANTA
10-BARCELONA
21-FERNERBAHÇE
27-GALATASARAY