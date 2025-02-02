Dünyanın en iyi tatlıcıları belli oldu! Türk tatlıcılar listeyi yıktı geçti

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Çevrim içi yemek atlası olarak kullanılan Taste Atlas, yemek kültürünün nabzını tutmaya devam ediyor. Dünya mutfaklarını inceleyen yemek rehberi birçok kategoride en iyileri belirlemeye devam ediyor.

Taste Atlas tarafından yayınlanan yeni listeyle bu kez dünyanın en iyi tatlıcıları listelendi. Dünyanın dört bir yanından tatlıcıların değerlendirildiği listede damak çatlatan tatlılar kıyasıya yarıştı.

Toplamda 100 tatlıcının yer aldığı listeye dahil olan Türk tatlıcılar lezzetli tatlılarıyla dünyanın en iyi tatlıcıları listesine adlarını yazdırmayı başardı. İşte, isteye enfes baklavalarıyla adını yazdıran tatlıcılar…

DÜNYANIN EN İYİ TATLICILICILARI

1-Pastais De Balem – Lisbon

2- Hafız Mustafa – İstanbul

3- Cafe Cantrel – Viyana

4- Pasteleria Ideal – Mexico City

5- Cafe Du Monde – New Orleans

6- Karaköy Güllüoğlu – İstanbul

7- Rapunu – Bariloche

8- Confeitaria Colombo – Rio De Janerio

9- Cafe Tortoni – Buenos Aires

10- Chocolateria San Gines - Mad