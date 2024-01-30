Dünyanın en kaliteli sütü! Kilo kilo kaymak çıkıyor... Yoğurdunu peyniri kaymağını evde yapanlar toplanın! Dünyanın en kaliteli sütü olarak bilinen Jersey hakkında tüm bilgiler haberimizde...

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Hazır yoğurt, peynir ve kaymak tüketmeyenler çiğ sütü tercih ediyor.

Çiğ süt konusunda iyi bir tercih yapmak isteyenler, genellikle köy sütlerini tercih ediyor.

Son dönemle sütçülerin raflarını Jersey sütleri dolduruyor.

Bu sütten yapılan yoğurdun taş gibi olduğu, bol kaymak çıktığını duyanlar Jersey sütü hakkında araştırma yapıyor.

İşte Jersey ineği ve sütü ile ilgili bilgiler...

Jersey ineği

Jersey, süt veren inek türlerinden birisidir. Anavatanı Jersey Adaları'dır. Safkan bir tür olan Jersey inekleri, süt verimliliği bakımından oldukça gözdedir.

Yapılan araştırmalara göre Jersey ırkı inekler, diğer ırklara göre %32 daha az su tüketiyor.

%11 daha az meraya ihtiyaç duyuyor, sıradan bir araziyle idare edebiliyor. Buna rağmen daha yağlı ve fazla miktarda süt üretebiliyor.

Jersey sütü özellikleri

Ortalama inek sütüyle karşılaştırıldığında; Jersey sütünün besin değeri %15 daha fazla protein, %18 daha fazla kalsiyum ve %10 daha fazla fosfor içerir.

Jersey sütü, diğer inek sütlerine göre biraz daha sarı bir renktir.

Yağ oranı ve besin değeri sütlerden daha yüksek olan Jersey sütü yoğun kıvamı ve lezzeti ile kolaylıkla ayırt ediliyor.

Jersey sütten yapılan yoğurt prebiyotik bakteriler açısından zengin oluyor ve sindirim sistemini destekliyor.