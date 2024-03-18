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Dünya’nın en mutlu ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye adını kaçıncı sırada yazdırmış…

Dünya’nın en mutlu ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye adını kaçıncı sırada yazdırmış… Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tarafından yapılan bir araştırma kapsamında Dünya’nın en mutlu ülkeleri listelendi. Bu listeye Türkiye’de dahil oldu. İşte, Türkiye’nin mutluluk listesindeki sırası…