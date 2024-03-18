Dünya’nın en mutlu ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye adını kaçıncı sırada yazdırmış…

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), “Para Mutluluğu Satın Alır Mı?” sorusunu temel alarak bir araştırma gerçekleştirdi. IMF tarafından yapılan araştırma sonucunda 2023 yılının Mutluluk Raporu yayımlandı.
Rapor hazırlanırken ülkelerdeki kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) dikkate alınarak bir hesaplama gerçekleşti.
Yayımlanan listeye bakıldığında ise, genel olarak kişi başına düşen GSYİH miktarı yüksek ülkelerin yani gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerin mutluluk listesinde de önde olduğu görülürken bazı istisnalar da göze çarptı.
İşte, en mutlu ülkeler…
1- Finlandiya (7,80)
2- Danimarka (7,59)
3- İzlanda (7,53)
4- İsrail (7,47)
5- İsveç (7.40)
7- Norveç (7.32)
6- Hollanda (7,40)
8- Lüksemburg (7,23)
9- Yeni Zelanda (7,12)
10- Avusturya (7,10)
Listenin ilk onu bu şekildeyken Türkiye, en mutlu ülkeler listesine 106. sırada adını yazdırdı.