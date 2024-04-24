Dünyanın en pahalı evi satılıyor! Değeri milyonlarca Euro'yu buluyor, özellikleri saymakla bitmiyor... Fransa’da yer alan bu ev hem dünyanın en pahalı evi olarak satışa çıkıyor hem de özellikleriyle şaşkına çeviriyor. Bir şato olan Chateau d'Armainvilliers’in fiyatını duyan dudak uçuklatıyor. İşte, dünyanın en pahalı evi Chateau d'Armainvilliers milyonluk değeri…

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Fransa’nın başkenti olan Paris’e yaklaşık olarak 40 kilometre mesafede yer alan satışa çıktı. Bugüne dek satılmış olan ve satış rekorunu elinde tutan Chateau Louis XIV'i fiyatıyla geride bırakacağı tahmin ediliyor.

1100’lü yıllarda inşa edilen bu şato 2500 dönümlük bir arsa içinde yer alıyor. Toplamda 100 odası bulunan bu yapı Ortaçağ’da kale olarak inşa edilmişti.

Söz konusu şato uzun yıllar Rothschild ailesine evsahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alınmış ve oğlu tarafından 200 milyon Euro karşılığından satılmıştı.

Özellikleri saymakla bitmiyor, bedeli yok artık dedirtiyor…

Söz konusu yapıyı 2008 yılında satın alan gizemli Ortadoğulu zengin 200 milyon Euro harcamasına rağmen bu şatoyu hiç kullanma ve şimdilerde ise satışa çıkardı.

Şatoda yer alan 100 odanın 17'si farklı temalı yatak odalarından oluşuyor. 36 farklı yapının bulunduğu gayrimenkulde 50 atın sığabileceği lüks bir ahır, çalışanlar için ayrı binalar bulunuyor.

Bugün itibarıyla dünyanın en pahalı evi 2015'te 275 milyon Euro'ya satılan ve yine Fransa'da bulunan Chateau Louis XIV olarak bilinirken eğer 425 milyon Euro’luk satış gerçekleşirse bu rekorun kırılacağı tahmin ediliyor.