Dünyanın en sevilen takımları açıklandı! Süper Lig’in efsanesi listeye girdi…

Haber Merkezi

Ağırlıklı olarak futbol haberciliği yapan İspanya merkezli Macra tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyanın en sevilen takımları listelendi.

İnternet sitesi üzerinden yapılan anket sonucunda ortaya çıkan listeye Süper Lig’in efsane takımı damga vurdu. Türk takımları arasında listeye girmeyi başaran o takım destekçilerinin dünyanın her yerinde olduğunu kanıtladı.

Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munih gibi devlerin yer aldığı listeyi sıramalasıyla alt üst eden Türk takımı bakın hangisi oldu.

DÜNYANIN EN SEVİLEN TAKIMLARI

1- PERSEPOLIS

2- REAL MADRİD

3- LIVERPOOL

4- MILAN

5- AJAX

6- MANCHESTER UNİTED

7- POTRO

8- BAYERN MUNIH

9- BENFICA

10- JUVENTUS

20- GALATASARAY