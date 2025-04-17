Dünyanın en yüksek köprüsü açılıyor! Görenin tüyleri ürperiyor: Bakın en yüksek köprü nerede…

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Görenlerin tüylerinin ürperdiği yapı tamamlanıyor. Çin’in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde yer alan ve ana iskeleti tamamlanan köprü dünyanın en yüksek köprüsü unvanını almış durumda.

Guizhou’da inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü yer aldığı yükseklik nedeniyle görenleri hayrete düşürüyor.

Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak olan yapı, 1 bin 420 metre ana açıklığa ve 2 bin 890 metre toplam uzunluğu ile dikkat çekiyor.

2 SAATLİK YOLCULUK 1 SAATE DÜŞÜYOR

Çin medyasında yer alan habere göre, dünyanın en yüksek unvanına sahip olan jiang Büyük Kanyon Köprüsü’nün 2 saatlik yolculuğu 1 dakikaya düşüreceği belirtildi.

Huajiang Nehri seviyesinden 625 metre yüksekte yer alacak olan köprü, mevcut rekor sahibi olan Fransa’daki Millau Viyadüğü’nden 289 metre daha yüksek olacak.