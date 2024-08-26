Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! Bakın o zengin aileler hangi ülkeye göç ediyorlarmış... Insidermonkey tarafından dünyanın en zengin ailelerinin yer aldığı o liste yayınlandı. Dünyanın en zengin ailelerinin listelendiği araştırmada bu ailelerin en çok göç ettiği ülkede belirlendi. İşte, en zengin aileler...

Editör: Seda Yeşilyurt

Insidermonkey’de yayımlanan rapor ışığında, dünyanın en zengin aileleri listelendi. Küresel ekonomik dalgalanmaların bu zengin ailelerin yaşam standartları yüksek ülkelere göç ettiği iddiasını da ortaya attı.

Henley & Partners araştırması sonucunda yayınlanan göç raporuna göre, 2024'te büyük bir milyoner göçü yaşanacağı belirtilmiş, bu göçün en büyük kısmının Çin'den olması beklendiği belirtilmişti.

Toplamda 15 bin 200 yüksek gelirli bireyin ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Söz konusu göç ile birlikte ise Birleşik Krallık 9 bin 500, Hindistan ise 4 bin 300 milyoner kaybedeceği belirtildi.

Söz konusu zengin ailelerin en çok tercih ettiği yer arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öne çıkıyor. Ülkenin stratejik konumu, sıfır gelir vergisi, düşük suç oranı, gelişmiş sağlık ve eğitim imkanları gibi faktörler nedeniyle zenginler ilgi odağı haline geliyor.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN AİLELERİ

1- Walton Ailesi: Net Değer: 347 Milyar Dolar

2- Al Nahyan Ailesi: Net Değer: 305 Milyar Dolar

3- Bernard Arnault ve Ailesi: Net Değer: 191,8 Milyar Dolar

4- Hermès Ailesi: Net Değer: 151 Milyar Dolar

5- Koch Ailesi: Net Değer: 144 Milyar Dolar