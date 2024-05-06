Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Ne Ronaldo, ne Messi! 20 milyar dolarlık servetiyle bakın zirve... Aldıkları ücretler nedeniyle en çok kazananlar arasında olan futbolcular kazançlarıyla pek çok kesimin radarına giriyor. Özellikle de dünyaca ünlü olan futbolcuların servetleri oldukça merak edilenler arasında geliyor. Bu denli merak ediliyorken dünyanın en zengin futbolcuları bakın kimlermiş…

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Pek çok kişinin ilgisini çeken ve kazançları oldukça merak edilen futbolcuların en zenginleri belli oldu. Birçok kişinin düşündüğü gibi Messi ve Ronaldo her ne kadar bu listede yer alıyor olsa da zirvede değiller.

25 yaşındaki o futbolcu 20 milyar dolarlık servetiyle birçok futbolcuyu gerisinde bırakarak listenin zirvesine oturdu.

Her ne kadar hemen herkes tarafından bilinen eski futbolculara nazaran yaşı küçük olsa da servetiyle önüne geleni sollayıp geçti.

İşte, dünyanın en zengin futbolcuları…

8- Zlatan İbrahimoviç

7- Neymar

6- Kaka Leite

5- David Beckham

4- Lionel Messi

3- Cristiano Ronaldo

2- Mathieu Flamini – Pasquale Granata

1- Faiq Bolkiah