Dünyanın en zengin kadınları listesi güncellendi! Bu kez zirve değişti...

Haber Merkezi
ABD merkezli bir ekonomi dergisi olan Forbes tarafından dünyanın en zengin kadınları listesi güncellendi.
Geçtiğimiz yıllarda zirvede yer alan L’Oreal’in sahibi Françoise Bettencourt Meyers zirveyi kaptırdı. Mayers’i tahtından eden isim ise şaşkınlık yarattı.
Henüz 5 ay geçmeden büyük bir değişim yaşanan listede dengeler değişti. Listenin yeni zirvesi dünyanın en büyük marketler zincirinin sahibi olan o isim oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI...
1- Alice Walton
2- Francoise Bettencourt Meyers
3- Julia Koch
4- Jacqueline Mars
5- MacKenzie Scott
6- Savitri Jindal
7- Rafaela Aponte-Diamant
8- Miriam Adelson
9- Gina Rinehart
10- Abigail Johnson