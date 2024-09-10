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Dünyanın en zengin kadınları listesi güncellendi! Bu kez zirve değişti...

Dünyanın en zengin kadınları listesi güncellendi! Bu kez zirve değişti... Forbes tarafından bir araştırma sonucunda dünyanın en zengin kadınları listesi güncellendi. Listenin zirvesinde yer alan L'Oreal'in kurucusunun torunu ikinciliğe gerilerken bakın zirveye kim yerleşti...