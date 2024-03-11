Dünyanın gitmeyi en çok tercih ettiği şehirler belli oldu! İlk sıra Türkiye’den… Geçtiğimiz yıl dünya genelinde en çok ziyaretçiye ev sahipliği yapan şehirler bir bir belli oldu. Listenin başına ise Türkiye’den o il adını yazdırdı. İşte, dünya genelinde en çok ziyaretçi alan şehrimiz…

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Bir piyasa araştırma şirketi olan Euromonitor International tarafından, 2023 yılında dünya genelinde bulunan şehirler arasında en çok ziyaretçiye ev sahipliği yapanlar belirlendi.

Birçok dünya ülkesinden şehirlerin bulunduğu bu listede Türkiye adını o şehirle birinci sıraya yazdırdı. Yaz veya kış fark etmeksizin yıl boyunca turistlerin ilgi odağı olan ülkelerde en çok tercih edilen şehirler tek tek açıklandı.

Milyonları aşan ziyaretçiye kapılarını açan bu şehirler arasında yer alan Türkiye’nin gözde şehri 20 milyon kişinin ilk tercihi arasında yer aldı.

İşte, dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan Türk şehri…

Dünya genelinde bir çok şehrin yer aldığı bu listeye Türkiye ilk sıradan dahil oldu. 2023 yılı boyunca toplamda 20 milyon 200 bin ziyaretçi alarak İstanbıl adını birinci sıraya yazdırdı.

İstanbul’un ardından ise 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti. Listenin dördüncü sırasına ise yine Türkiye’den 15 milyon 700 bin ziyaretçiyi ağırlayan Antalya dahil oldu.

Aynı zamanda, İstanbul’un il sıraya yükselmesinin önemli şartları Time Out dergisi tarafından araştırıldı. Araştırma sonuçlarında ise, Türkiye’nin ABD ve Kanada’dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği ve Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanmasıyla birleştiğinde, şehrin giderek daha popüler hale gelmesinin bir neden olduğunu yazdı.

En çok ziyaret edilen 10 şehir ise şu şekilde:

1-İstanbul (Türkiye)

2-Londra (İngiltere)

3-Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

4-Antalya (Türkiye)

5-Paris (Fransa)

6-Hong Kong (Çin)

7-Bangkok (Tayland)

8-New York City (ABD)

9-Cancun (Meksika)

10-Mekke (Suudi Arabistan)