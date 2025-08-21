Dünyanın gözü burada! Jackson Hole toplantısı ne zaman?

Küresel piyasaların merakla beklediği Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu için geri sayım başladı.

Her yıl Wyoming eyaletinde düzenlenen ve merkez bankaları başkanlarının, ekonomistlerin ile finans dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı toplantı, yatırımcıların da yakın takibinde.

Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, faiz politikaları ve küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip.

Peki, Jackson Hole toplantısı ne zaman yapılacak?

Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu, bu yıl 22-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında ABD’nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanları, önde gelen ekonomistler ve finans dünyasının temsilcileri bu toplantıda bir araya gelecek.

Jackson Hole toplantısı, sadece ABD için değil; gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, döviz kurları ve borsalar açısından da büyük önem taşıyor.