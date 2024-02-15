Durduğu yerde yakıyor! Çok satan otomobillerin rutin masrafları dudak uçuklattı! İşte maliyeti...

Araba piyasası, pandemi ile birlikte yakaladığı ivmeyi henüz düşüremedi. Artan otomobil fiyatları, ikinci el de olsa dudak uçuklatıyor.
Araba almak bir hayal olurken, olanlar da kullanmaktan yakınıyor.
Bugün, bir aracın rutin masrafları ciddi rakamlara ulaşıyor.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, en ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7 bin TL'yi bulurken, orta segmentte bir araç için 10-15 bin TL ödüyorsunuz.
Türkiye'de en çok satılan otomobillerden bazılarının yıllık ve aylık ortalama rutin masrafları (muayene ücreti hariç).
Egea Sedan 1.3 Benzinli Manuel
MTV 7.026 TL
BAKIM 3.200 TL
TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL
KASKO 12.000 TL
YAKIT 43.200 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM 74.326 TL
AYLIK ÖDEME 6.200 TL
Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik
MTV 7.026 TL
BAKIM 9.252 TL
TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL
KASKO 12.000 TL
YAKIT 46.440 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM 83.618 TL
AYLIK ÖDEME 7.000 TL
Corolla Sedan 1.5 Vision
MTV 7.026 TL
BAKIM 3.000 TL
TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL
KASKO 12.000 TL
YAKIT 43.200 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM 74.126 TL
AYLIK ÖDEME 6.200 TL
Corolla Sedan 1.8 Hybrid
MTV 12.414 TL
BAKIM 3.500 TL
TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL
KASKO 12.000 TL
YAKIT 43.200 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM 80.014 TL
AYLIK ÖDEME 6.700 TL