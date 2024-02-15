Durduğu yerde yakıyor! Çok satan otomobillerin rutin masrafları dudak uçuklattı! İşte maliyeti... Artan otomobil fiyatları bir yana, var olanı kullanmak da cep yakıyor. İşte ülkemizdeki en çok satan modellerin yıllık ve aylık rutin masrafları...

ensonhaber.com

Araba piyasası, pandemi ile birlikte yakaladığı ivmeyi henüz düşüremedi. Artan otomobil fiyatları, ikinci el de olsa dudak uçuklatıyor.

Araba almak bir hayal olurken, olanlar da kullanmaktan yakınıyor.

Bugün, bir aracın rutin masrafları ciddi rakamlara ulaşıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, en ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7 bin TL'yi bulurken, orta segmentte bir araç için 10-15 bin TL ödüyorsunuz.

Türkiye'de en çok satılan otomobillerden bazılarının yıllık ve aylık ortalama rutin masrafları (muayene ücreti hariç).

Egea Sedan 1.3 Benzinli Manuel

MTV 7.026 TL

BAKIM 3.200 TL

TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL

KASKO 12.000 TL

YAKIT 43.200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM 74.326 TL

AYLIK ÖDEME 6.200 TL

Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik

MTV 7.026 TL

BAKIM 9.252 TL

TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL

KASKO 12.000 TL

YAKIT 46.440 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM 83.618 TL

AYLIK ÖDEME 7.000 TL

Corolla Sedan 1.5 Vision

MTV 7.026 TL

BAKIM 3.000 TL

TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL

KASKO 12.000 TL

YAKIT 43.200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM 74.126 TL

AYLIK ÖDEME 6.200 TL

Corolla Sedan 1.8 Hybrid

MTV 12.414 TL

BAKIM 3.500 TL

TRAFİK SİGORTASI 8.900 TL

KASKO 12.000 TL

YAKIT 43.200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM 80.014 TL

AYLIK ÖDEME 6.700 TL