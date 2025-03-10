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Gıda sektöründeki bazı firmaların yanıltıcı ifadelerle ürün pazarlaması yaptığı ortaya çıkıyor.

Son olarak, zincir marketlerde de satılan "Untad Form Light Ekmek" adlı ürün, ambalajında mevzuata aykırı sağlık ve beslenme beyanları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına takıldı.

Kurul tarafından yapılan incelemede, ürünün ambalajında "daha az kalori", "daha uzun tokluk hissi", "lif kaynağı" ve "sindirimi kolaylaştırır" gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Ancak bu ifadelerin, ilgili mevzuatla uyumlu olmadığı tespit edildi.

"DÜŞÜK KALORİ" YALANI

Özellikle "düşük kalori" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, bir ürünün "düşük kalorili" olarak nitelendirilebilmesi için 100 gramında en fazla 40 kilokalori enerji içermesi gerekiyor.

Ancak "Untad Form Light Ekmek" ürününün etiketinde 100 gramda 193 kilokalori (808 kilojul) enerji beyan edildiği belirlendi.

CEZA KESİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, tüketiciyi yanıltan reklam ve tanıtımların durdurulmasına karar verildi.