Düşüşe geçti! Kosmos 482 nedir, nereye düşecek? Türkiye'ye uyarı...

Yağmur Uçar

Dünya, yarım tonluk bir çöpün yeryüzüne çakılması riski ile karşı karşıya...

1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılan ancak ateşleme arızası nedeniyle dünya yörüngesinden bir türlü ayrılamayan 500 kilogram ağırlığındaki uzay kapsülü "Kosmos 482", düşüşe geçti.

2025 yılı Mayıs ayı başlarında, bu iniş kapsülünün Dünya atmosferine kontrolsüz bir şekilde yeniden girmesi bekleniyor.

Potansiyel düşüş alanı, 52° kuzey ve güney enlemleri arasında geniş bir bölgeyi kapsıyor; bu da Türkiye'yi de içine alıyor.

Peki; Kosmos 482 nedir, düştü mü, ne zaman düşecek? İşte konu hakkında bilgiler...

KOSMOS 482 NEDİR

Kosmos 482, Sovyetler Birliği tarafından 31 Mart 1972’de fırlatılan bir uzay aracıdır.

Asıl amacı, Venüs’e iniş yaparak gezegenin atmosferi ve yüzeyi hakkında veri toplamaktı. Bu görev, Venera programının bir parçasıydı.

Ancak fırlatma sırasında roketin son aşamasında meydana gelen bir arıza nedeniyle araç, planlandığı gibi Venüs’e doğru yola çıkamadı. Bunun yerine Dünya yörüngesinde kaldı.

Görev başarısız olunca, uzay aracı “Kosmos” serisi kapsamında numaralandırıldı.

Bu uygulama, Sovyet uzay programında başarısız görevlerde sıkça kullanılıyordu.

KOSMOS 482 NE ZAMAN DÜŞECEK

Uzmanlar, düşüşün 9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşebileceğini ve kapsülün 17.000 mil/saat (yaklaşık 27.000 km/saat) hızla atmosfere gireceğini belirtiyorlar.

Ancak, Dünya yüzeyinin büyük kısmının okyanuslarla kaplı olması nedeniyle, kapsülün denize düşme olasılığı daha yüksek.

Yine de, uzmanlar düşüşün tam konumunu belirlemenin zor olduğunu ve düşüşten 24-48 saat önce daha net tahminlerin yapılabileceğini ifade ediyorlar.