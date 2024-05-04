Duyan 3'er 5'er alıyor! A101'de dev fırsat; Casio Kol Saati 899.00 TL, Bluetooth Kulaklık 219.00 TL… A101'in her hafta heyecanla beklenen aktüel ürünler kataloğu, bu Perşembe yine dopdolu ve cazip fırsatlarla geliyor! 9 Mayıs 2024 tarihli katalogda, evinizin ihtiyaç duyabileceği birçok ürün yer alıyor.

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9 Mayıs 2024 tarihli A101 aktüel kataloğu, indirim fırsatlarıyla dolup taşıyor! Bu Perşembe, A101 mağazalarında heyecan ve sevinç bir arada yaşanacak.

Kampanya listesinin ilk sayfasında gelenek bozulmazken, diğer sayfalarda beklenen ürünlerin yanı sıra sürpriz avantajlar da yer alacak.

Kozmetik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, teknoloji ürünlerinden mobilyalara kadar birçok üründe indirim fırsatları sizi bekliyor olacak.

A101 aktüel listeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürecek.

Hem bütçenize hem de ihtiyaçlarınıza uygun pek çok üründe cazip indirimler sizi bekliyor.

İşte A101 9 Mayıs indirim kataloğu...