Duyan göbeğini bantlayıp uyuyor; Bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar

Göbek deliğini bantlayarak uyuma uygulaması, son zamanlarda bazı sosyal medya platformlarında popüler hale gelmiş bir yöntem.

Bunun arkasında, çeşitli sağlık ve estetik iddiaları yer alıyor.

Ancak bu konu hakkında bilimsel bir temel bulunmadığı için uzmanlar arasında tartışmalar devam ediyor.

İDDİA EDİLEN FAYDALAR

Bantın, karın bölgesini sıkıştırarak vücut şekillendirmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Bantın, doğru duruşu teşvik edebileceği ve sırtın düz kalmasına yardımcı olabileceği de öne sürülüyor.

Aynı zamanda bu uygulamanın sindirim sistemine de iyi geldiği iddia ediliyor.

Sonuç olarak, bantlamak bazı insanlar için rahatlatıcı olabilir ancak bilimsel bir temele dayanmayan, yalnızca kişisel deneyimlere dayalı bir uygulamadır.