Duyan hemen yola çıkıyor! Bu su şeker hastalarını iyileştiriyor Tokat’ta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin keşfettiği kaynak suyu, özellikle diyabet hastaları arasında büyük ilgi görüyor. Suyun şifa verdiğine inanan vatandaşlar, şişelerini dolduruyor.

Haber Merkezi

Tokat’ın Niksar ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Kapıağzı köyü yakınlarında Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin keşfettiği kaynak suyu, bölgenin gündemine oturdu.

Ekip üyeleri bu buz gibi sudan içtiklerinde, özellikle şeker hastalığı yaşayanların kan şekeri seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşadığını gözlemledi.

Bu gelişme üzerine, suyun şifalı olduğuna inanan vatandaşlar, zorlu yol şartlarına rağmen bu kaynağa akın etmeye başladı.

Çeşmenin tamamlanmasının ardından bölgeye gelenler, bidonlarla su alarak evlerine götürüyor.

Bu doğal su, sadece yerel halkın değil, çevre illerden gelenlerin de ilgisini çekmiş durumda.

Şeker hastalığı ve diğer sağlık sorunları yaşayanlar, bu suyun kendilerine iyi geleceğine inanıyor.

SUYU İÇEN ŞİFASINI GÖRDÜ

Köyün muhtarı Bayram Yıldırım, Şeker Çeşmesi hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Burası Niksar’a 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Köyümüz 8 mahalleden oluşuyor. Bu su şeker hastalığına çok yarayışlıdır. Buraya su doldurmaya çok gelen oluyor. Bu sudan çok içen oluyor. Samsun, Amasya ve Sivas başta olmak üzere her taraftan geliyorlar. Bu su şifalıdır. Bu çeşmeyi Orman Müdürlüğü yapmıştı. Orman müdürümüzde şeker hastalığı vardı ve bu su ona çok iyi geliyordu.

Yol yapıldı ama kumlaması yapılacak. Buraya zorla geldik. Bu yolun kumlaması olması lazım ki buraya rahat gelsinler. Buranın havası çok güzel. Söz verdiler, kamelyalar yapılacak. Orman işçileri burada çalışırken çadırlar vardı.

Orman işçilerinden iki tane şeker hastası varmış. Şeker 500’den aşağı düşmüyormuş. Sudan içtikten sonra 100’e düşmüş. Doktor da nerede durdunuz ki değerler düşmüş diye sormuş. Ondan sonra devamlı bu sudan kullanmaya başladılar. Bunu duyup bu sudan alan şifasını gördü, içen şifasını gördü.”