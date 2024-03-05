Duyan inanamadı! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar bakın aslen nereliymiş… İşte memleketi Show TV'nin Bahar dizisiyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, oyunculuğuyla büyük ses getirdi. Ünlü oyuncunun performansının yanı sıra özel hayatı da merak edilen konular arasında. Memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi.

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Ünlü oyuncu Demet Evgar, uzun bir aradan sonra ekranlara heyecanla dönüş yaptı.

Başrolünde olduğu Bahar dizisiyle tekrar seyirci karşısına geçen Evgar, hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Mavi ile annelik heyecanını yaşayan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar, yeni rolüyle tekrar parlamayı başardı.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar dizisindeki Bahar karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Evgar, performansıyla büyük beğeni topladı

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına giren dizi, Demet Evgar'ın özel hayatını da merak konusu haline getirdi.

Ünlü oyuncu bakın aslen nereli çıktı!

Memleketi şaşırttı

43 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evdar, aslen Manisa’da doğdu ve Arnavut kökenli. Oyunculuğa da Manisa’da başladı.

Birçok dizi ve filmle izleyici karşısına çıkan Demet Evgar, en büyük çıkışını 1 Kadın 1 Erkek dizisiyle yaptı. Avlu dizisindeki performansıyla da gönüllerde taht kurmuştu.

Son olarak Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bahar dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

22 yılında ise Levent Babataş’la dünya evine girdi. Bu evlilikten ise Mavi adında bir bebeği dünyaya geldi.