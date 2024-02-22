Duyan Kayseri'ye akın edecek! Dünyada ne eşi ne de benzeri var…

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker Kayseri’de yeni bir bitki türü keşfetti. Dünyada eşi benzeri olmayan bu bitki dünyayı şaşkına çevirdi.
Eker, keşfettiği yeni türlerle Türkiye'nin bitki yelpazesinin genişlemesine katkı sağlamaya devam ediyor. Botanik alanında bilimsel çalışmalarını sürdüren Eker, son olarak Kayseri’de yeni bitki türü keşfetti.
Çeşitli ülkelerde bulunan floralar ve laboratuvar çalışmalarıyla birlikte literatüre benzersiz olan bir bitki türü kazandırdı.
'Tomarza soğanı'
23 yıldır yaptığı bilimsel çalışmalar kapsamında geçtiğimiz temmuz ayında Kayseri’de Tomarza ilçesinde bir çalışma kaydetti. Bir arazi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda yabani bir soğan türü keşfeden Eker, dünyada benzeri olmadığını dile getirdi.
Yaptığı bütün çalışmaların sonunda bu türün, bilim dünyası için adı konulmamış yeni bir bitki türü olduğu sonucuna varan Eker, dünyada eşi benzeri görülmemiş olan bu bitkiye 'Tomarza soğanı' adını verdi.