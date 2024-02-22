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Duyan Kayseri'ye akın edecek! Dünyada ne eşi ne de benzeri var…

Duyan Kayseri'ye akın edecek! Dünyada ne eşi ne de benzeri var… Dünyada eşi benzeri görülmemiş yeni bir bitki keşfedildi. Sadece Türkiye’de olan bu bitki Kayseri’de keşfedildi. İşte, benzeri olmayan o bitki…