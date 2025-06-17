Duyan koşuyor! A101’de ayçiçek yağında büyük fırsat: İşte indirimli fiyatı…

Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, 19 Haziran 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Bu haftanın yıldızı yine mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı oldu. 2 litrelik ayçiçek yağı için uygulanan özel indirim, bütçesini düşünen tüketicilerin yüzünü güldürecek.

Sadece yağ değil, peynir çeşitleri, hazır gıdalar ve atıştırmalıklar da raflardaki yerini alıyor. Üstelik et ve tavuk ürünlerinde de önemli fiyat düşüşleri var.

Mutfak alışverişini ucuza getirmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bu kampanya, 19 Haziran’dan itibaren tüm A101 mağazalarında geçerli olacak.

İşte 19 Haziran’da indirime girecek ürünler: