Duyan koymaktan vazgeçiyor! Arka cebinizde telefon ve cüzdan varsa… Günümüzde hemen hepimiz, telefonumuzu ve cüzdanımızı kolaylık sağlaması adına pantolonumuzun arka cebinde taşımaktan hoşlanıyoruz. Ancak, bu alışkanlık sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden daha fazla etkiye yol açıyor.

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Günümüzde pek çok kişi, telefonunu veya cüzdanını rahatlık açısından pantolonunun arka cebinde taşımayı tercih ediyor.

Ancak bunu okuduktan sonra bir daha arka cebinizde taşımayacaksınız.

Arka cepte taşınan büyük nesneler, zaman içinde oturma pozisyonumuzun kaymasına neden olabilir ve bu da bel ve omurga sorunlarına yol açabilir.

Oturduğumuzda ve hareketsiz durduğumuzda, arka cebimizdeki telefon veya cüzdanın yarattığı baskı, omurgamızı etkileyerek kaymalara ve rahatsızlıklara sebep olabilir.

Uzmanlara göre, boyun, sırt ve omurga sağlığında simetri önemlidir. Ancak arka cebimizde taşıdığımız büyük nesneler, bu simetreyi bozabilir ve zamanla sorunların daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Kalça ve sırt ağrılarına yol açıyor

Arka cepte taşınan cüzdan veya telefon, zaman içinde standart oturma pozisyonunuza ciddi bir şekilde müdahale edebilir.

Bu durum, doğrudan kalça bölgenizde ağrıya, siyatik sinirine yayılan ağrılara, hatta sırt ağrılarına neden olabilir.

Uzmanlara göre, bel, omurga ve boyun birbirine bağlı olduğu için vücudun doğal konumunu bozmak, zamanla sağlık sorunlarına yol açabilir.

Vücudun alışık olmadığı bir pozisyonda uzun süre durmak veya oturmak, bu bölgelerde ağrı ve rahatsızlıklara neden olabilir.

Cüzdan veya telefonunuz arka cebinizdeyken uzun süre oturduğunuzda, bu değişikliği fark edeceksiniz.