Duyan sahurda mutlaka maden suyu içiyor! Bakın sahurda içilen maden suyu nelere iyi geliyor… Ramazan aynın gelmesiyle birlikte, iftarda ve sahurda tüketmenin en sağlıklı olacağı besinler araştırılmaya başlandı. Çoğu kişinin sahurda aklına bile gelmeyen maden suyu meğer nelere iyi gelmiyormuş ki…

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sağlıklı beslenmeyle alakalı olarak sıkı bir araştırma başladı. Özellikle de suya duyulan ihtiyacın yemeğe nazaran daha baskın olduğu vakitleri daha rahat geçirebilmek adına uzmanlar ipuçlarını anlatmaya başladı.

Çoğu kişinin yemek sonrası tüketme istediği duyduğu maden suyu meğer iftardan sonra değil de sahurda tüketilmesi daha faydalı oluyormuş.

Yapılan araştırmalara da bakıldığında, maden suyunun içerdiği zengin mineral ve besin değerleri nedeniyle sahurda tüketmek oldukça önemli oluyor.

Sahurda maden suyu içmek…

Ramazan ayında uzun süren açlık sürecinin vücutta mineral ve vitamin kaybına neden olduğunu belirten uzmanlar, maden suyunun bu kayıpların telafi edilmesinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Özellikle de sahurda maden suyu içmenin mideyi rahatlattığı ve sindirim sistemine destek sağladığı ifade edildi. Ayrıca, maden suyunun içeriğinde bulunan minerallerin, tok tutma özelliği ile iftar ve sahur arasındaki uzun süren açlık sürecinde açlık hissini azaltmaya yardımcı olduğu belirtildi.