Duyan şaşıp kalıyor! Izgarada şeftali yemek bakın ne işe yarıyor Şeftaliyi ızgarada denemeyenler çok şey kaçırıyor! Sağlığa olan etkileriyle dikkat çeken bu farklı yöntem, vücudunuza birçok fayda sağlıyor.

Haber Merkezi

Şeftalinin sağlığa faydaları saymakla bitmez.

Bu lezzetli meyve, C vitamini deposu olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığınızı korur.

A vitaminiyle gözlere iyi gelirken, potasyum sayesinde de kan basıncını dengede tutar.

Peki, şeftaliyi hiç ızgarada denediniz mi? Izgarada pişirilen şeftalinin hem tadı harika hem de vücudunuza kattığı faydalar bambaşka.

İşte ızgarada şeftali yemenin vücudunuza sağladığı faydalar...

IZGARA ŞEFTALİ YEMENİN FAYDALARI

Şeftali ızgara yapıldığında besin değerleri büyük ölçüde korunuyor ve antioksidan seviyesi artıyor.

Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor.

Ayrıca, şeftali lif açısından zengin olduğundan sindirim sistemine de çok iyi geliyor.

Izgarada pişirilmesi bu faydalı lifleri koruyor ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı oluyor.

Üstelik, şeftali düşük kalorili bir meyve, yani lezzetin tadını çıkarırken formunuzu da koruyabilirsiniz.