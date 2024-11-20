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Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada genç sanatçının acı haberi sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Genç şarkıcı Duygu Kiraz’ın hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından çok sayıda başsağlığı mesajı ardı ardın yayınlanırken ölüm nedeni merak edildi.

Menajeri tarafından duyurulan acı haber sonrasında aramalar hız kazandı. Peki, Duygu Kiraz kimdir? Duygu Kiraz neden vefat etti?

DUYGU KİRAZ NEDEN VEFAT ETTİ?

Genç sanatçının epilepsi krizi nedeniyle vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Genç şarkıcının menajeri acı haberi "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notuyla kamuoyuyla paylaştı.

Film-San Vakfı’ndan yapılan açıklamada ise "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

DUYGU KİRAZ KİMDİR?

Duygu Kiraz, Türk müziğinin güçlü seslerinden biriydi. Etkileyici sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren genç sanatçı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Müzikal yeteneklerinin yanı sıra, samimi ve mütevazı tavırlarıyla da tanınan Kiraz, sanat dünyasında sevgiyle anılan bir isim haline geldi.