Duyunca şaşıracaksınız! Otobüslerdeki körüklü kısım ne işe yarar?

Şehir içi ulaşımda sıkça karşımıza çıkan körüklü otobüsler, özellikle yoğun hatlarda tercih ediliyor.

Dışarıdan bakıldığında “iki otobüs birleşmiş gibi” görünen bu araçların ortasında yer alan körüklü yapı, aslında oldukça önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Peki, bu körüklü sistem tam olarak ne işe yarıyor? İşte yanıtı...

Körüklü yapı, otobüsün iki ayrı bölümünün birbirine bağlanmasını sağlarken, aracın dönüşlerde esnek hareket etmesine olanak tanır.

Bu sistem sayesinde otobüs hem daha fazla yolcu taşıyabiliyor hem de virajlarda güvenli ve dengeli bir şekilde manevra yapabiliyor.

Ayrıca körüklü yapı, yolcuların iki bölüm arasında rahatça geçmesini sağlar. İç kısmındaki döner platform ve koruma sistemi, seyahat sırasında hem güvenlik hem de konfor sunar.

Günümüz modern şehirlerinde, nüfusun artmasıyla birlikte büyük kapasiteli araçlara ihtiyaç duyulurken, körüklü otobüsler bu ihtiyaca etkili bir çözüm sunuyor.