e-Okul karne görüntüleme 2025: e-Okul'dan karne ve belge nasıl sorgulanır?

Yağmur Dinç

e-Okul, eğitim sisteminde birçok detayı kolaylaştırdığı gibi karne konusunda da işe yarıyor.

Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta karnelerini alarak sömestr tatiline giriyor.

Dönem içerisinde aldığı derslerden ne kadar başarılı olduğunu merak eden öğrenciler e-okul sistemine giriş yaparak karnesine ulaşabiliyor.

E-okul karne notu sorgulama işlemleri, öğrenci ve veliler tarafından sık sık araştırılıyor.

Peki; e-Okul karne notu nasıl öğrenilir? e-Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sorgulama ekranı...

E-OKUL KARNE SORGULAMA 2025

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile e-Okul sistemine kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul girişi ile not bilgileri menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebiliyor.

Karnelere "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilir.