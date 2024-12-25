E-ticaret stopaj oranı 2025 | E-ticaret vergisi ne kadar, yüzde kaç?

Yağmur Dinç

Stopaj, bir gelir ya da kazanç sahibine yapılan ödemelerden, ödemeyi yapan tarafından yapılan kesintidir. Bu kesinti, gelir vergisi veya kurumlar vergisi gibi vergilerin önceden tahsil edilmesi amacıyla yapılır.

E-ticaret yapanlar için stopaj genellikle kiralama, serbest meslek hizmetleri ya da reklam harcamaları gibi durumlarda ortaya çıkar.

Türkiye'de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren e-ticarette stopaj kesilmeye başlanacak.

Peki, E-ticaret stopaj oranı 2025 ne kadar, yüzde kaç oldu? Konuyla ilgili detaylar...

E-TİCARET STOPAJ ORANI 2025

E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

KİMLER TEVFİKAT YAPACAK

Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

KİMLERDEN TEVKİFAT YAPILACAK

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarından, yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.