Eczacıbaşı'nın 15 Yıllık Yıldızı Hande Baladın, Transferin Eşiğinde! İşte Yeni Takımı...

Yağmur Uçar

Voleybol camiasında transfer rüzgarları esiyor.

Türk kadın voleybolunun büyük kulüpleri Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Altyapısından yetiştiği ve 15 yıldır formasını giydiği Eczacıbaşı'ndan ayrılma kararı alan Hande Baladın, iddiaya göre sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

Sezon sonu Eczacıbaşı ile sözleşmesi sona erecek olan Baladın’ın sarı lacivertli ekipten gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Hande Baladın'ın 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile bir yıllığına anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

ZEHRA GÜNEŞ DE SIRADA

Hande Baladın ile prensipte anlaşan Fenerbahçe'nin rotayı VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'e çevirdiği belirtildi.