Eczaneler iflas edecek! Günde bir avuç tüketin, bakın ne oluyor Sağlıklı ve beslenme alanında önde gelen Prof. Dr. Canan Karatay, tüm ilaçları çöpe attıracak mucizevi besini açıkladı. Her sabah bir avuç tüketirseniz…

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Sağlık ve beslenme konularındaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamasında insanları şaşırtacak bir beslenme ipucunu paylaştı.

İlaçların yerine geçebilecek bir besini kahvaltıda tüketmenin, sağlık üzerinde etkileri olduğunu ifade eden Karatay, bu besinin günlük yaşama farklı bir boyut katacağını belirtti.

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu vurgulayan Karatay, önerdiği bu besinin günlük beslenme rutininde yer almasının önemine değindi.

Canan Karatay'ın ifadelerine göre, kahvaltıda tüketilecek olan bu besin, insanların ilaç kullanımını azaltabilecek özelliklere sahip.

Günde bir avuç tükettiğinizde bakın ne gibi etkileri oluyor...

Tüm ilaçları çöpe attıracak besin: Ezine peyniri

Beslenme konusunda önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamasında ezine peynirinin önemine vurgu yaparak sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade etti.

Hayvansal beslenme tarzını savunan Karatay, ezine peynirinin sağlık üzerinde olumlu etkilerine dikkat çekti.

Karatay, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor.

Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." dedi.

Son olarak vatandaşlara peynir yemeleri konusunda çağrıda bulunan Karatay, “Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır.” dedi.