EGM ödeme tarihleri 2025: EGM 100 bin lira promosyon ne zaman, ayın kaçında yatacak?

- Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası arasında 100 bin liralık banka promosyon anlaşması yapıldı.
- Promosyon ödemeleri, Kasım ayının ilk haftasında EGM çalışanlarının şahsi hesaplarına tek seferde ve kesintisiz yatırılacak.
- Anlaşma, 2025-2028 yıllarını kapsıyor ve önceki protokol 1 Kasım’da tamamlanıyor.
EGM promosyon anlaşması son olarak 2022 yılının Kasım ayında yapılmıştı.
Promosyon miktarının belli olmasıyla birlikte öngörülen ödeme takvimi merak ediliyor.
Peki, EGM yeni promosyonlar ne zaman yatacak? 100 bin TL promosyon ne zaman ödenecek? İşte, EGM promosyon ödeme tarihleri...
EGM PROMOSYON ÖDEME TARİHİ 2025
