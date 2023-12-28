Ehliyet ve kimlikleri henüz yenilemeyenler dikkat! Fiyatlar değişti, 2024 fiyatları tavanı gördü... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ehliyet, kimlik ve pasaport ücretleri yeniden belirlendi. Fiyatlar aldı başını gidiyor. İşte 1 Ocak 2024 itibari ile geçerli olacak fiyatlar…

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlemesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2024 itibari ile değerli kağıtlardan alınan ücretler belirlendi. Yaklaşık yüzde 58 oranında artış yaşandı. Bu artış ile birlikte noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeni fiyatları açıklandı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler Resmi Gazete’nin bugün (28 Aralık) tarihli sayısında yayımlandı.

İşte yeni fiyatlar…

1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak karara göre, noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye, pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye, kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye, sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 TL'den 55 TL'ye yükseltildi.