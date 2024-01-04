Ehliyetini kaptıranlar dikkat! Ehliyet affı çıkıyor mu, ne zaman çıkacak? Ehliyet affının çıkarılmasını isteyen vatandaşlar sosyal medyada gündem oluşturuyor. Peki ehliyet affı çıkacak mı? İşte merak edilenler..

ensonhaber.com

Farklı sebeplerden dolayı ehliyetini kaptıran sürücüler son günlerde sosyal medyada sıklıkla gündem oluşturuyorlar.

Ehliyet affının çıkmasını bekleyen vatandaşlar konu hakkında yetkililerden yardım istiyor.

Sosyal medyanın gündemine gelen ehliyet affı konusu geçtiğimiz günlerde mecliste gündeme gelmişti.

CHP milletvekili Mustafa Sarıgül ehliyetine el konulan kişilerin bir defaya mahsus affedilmesi için TBMM Başkanlığı’na teklif sundu.

Mustafa Sarıgül, meclise sunduğu kanun teklifinin, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlısı olmayan herkesin bir defaya mahsus affedilmesini içerdiğini söyledi.

X'te (Twitter) binlerce kişi #EhliyetAffı etiketiyle twit atarak konuyu gündeme taşımaya devam ediyor.

Binlerce ticari sürücü de ehliyet affının çıkarılmasını bekliyor. Ehliyet affı çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ehliyet hangi durumlarda el konulur?

Ehliyete el konulabilecek farklı durumlar bulunuyor. Bu durumlar aşağıdaki şekildedir;

- 100 ceza puanına ulaşmak

- Ölüme sebebiyet verecek kazalara karışmış olmak

- Uyuşturucu kullanmak

- Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

- Ehliyetin geçerlilik süresinin bitmesi

- Sağlık durumunun bozulması

- Hız sınırlarını aşmak

- Alkollü araç kullanmak