Ehliyette yeni dönem: O yaşı geçen direksiyon başına geçemeyecek

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Avrupa Birliği (AB), sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir adım atıldı. AB tarihinde ilk kez gündeme gelen bu adımla birlikte ehliyet sahipleri için üst yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor.

Söz konusu sınırlamanın ilerleyen yıllarda Türkiye'de de uygulanması beklenen düzenleme ile belirlenen yaşı aşmış sürücüler sağlık kontrolünden geçse dahi araç kullanamayacak.

AB sürüş güvenliğini arttırmak amacıyla attığı bu adımla birlikte, yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltarak tarihinde ilk kez ehliyette üst yaş sınırı uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor.

O YAŞI AŞAN ARABA KULLANAMAYACAK!

Söz konusu olan yeni düzenleme ile, belirlenen yaşın üzerine çıkan sürücüler sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacağı belirtildi.

Dünyada her yıl 1.2 milyon kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybederken, AB’nin bu adımı yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmayı hedefleyen düzenlemeyle birlikte 75 yaşını aşan sürücülerin direksiyon başına geçmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaşlı sürücülerin refleks kaybı nedeniyle trafik kazalarına yol açabileceği endişesiyle hayata geçirilen bu düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği ise belirsizliğini koruyor.