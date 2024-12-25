Ehliyette yeni düzenleme: 1 Ocak’tan itibaren o şart kalkıyor

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1 Ocak 2025 itibarıyla ehliyet sahibi olmak ve mevcut ehliyetleri yenilemek artık eskisinden daha zor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeler, hem kurs süreçlerinde hem de sınavlarda önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.

Bu değişikliklerle birlikte, sürücü adaylarının artık daha zorlu bir süreci tamamlaması gerekiyor.

Özellikle geçmişte tartışmalara neden olan bazı şartların kaldırılması, dikkat çeken bir yenilik oldu.

O ŞART KALDIRILDI

1 Ocak’tan itibaren ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. Yeni yönetmelik ile birlikte adayların sınav süresi uzatılacak ve paralel park sınavında daha fazla esneklik sağlanacak.

Ehliyet sınavı süresi, 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Bu değişiklikle, adayların sınavları tamamladıktan sonra ek süre talep edebilmeleri de mümkün olacak.

Paralel park uygulamasında ise önemli bir yenilik getirildi. Adayların, tek hamlede park yapmaları artık zorunlu hale geldi. Eğer adaylar tek seferde park edemezlerse, ikinci bir şans verilecek. Ancak bu esneklik, park sırasında dubalara veya kaldırıma çarpmama şartıyla geçerli olacak.

Ayrıca, sınav parkurlarında bir diğer değişiklik ise, adayların sadece tek bir parkurda sınavı geçmeleri gerekliliğinin kaldırılması oldu. Artık adaylar, iki parkurda da sınavı başarıyla tamamlamak zorunda olacak ve hangi parkurda sınav görecekleri kura ile belirlenecek.