Ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 ek ders ücretleri

Girdikleri ekstra ders başına ücret alan öğretmenler, henüz aralık ayı ödemelerini alamadı.
Bu kapsamda "ek ders ücretleri ne zaman ödenecek" sorusu gündeme geldi.
Ocak ayının ilk haftasında "aralık ayı ek ders ücreti" ödeme tarihleri merak konusu oldu.
Aynı zamanda 2024 yılı ek ders ücretlerine zam gelip gelmediği de araştırılıyor.
Peki, ek ders ücreti ne kadar oldu? Ek ders ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Ek ders ücretleri ne zaman yatacak?
Aralık ayında pek çok İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek ders ödemelerini gerçekleştirse de ybazı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ek ders ödemelerini geciktirdi.
Ödenekler ilçelere gönderildiği öğrenildi.
Ek derslerinin Pazartesi akşamına kadar tüm ülkede yatırılması bekleniyor.
2024 ek ders ücretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL olmuştu.
2024 Ocak zammı ile de sözleşmeli de ek ders ücretinin 77,05, kadrolu öğretmende de 89,69 TL olması bekleniyor.