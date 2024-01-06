Haberler



Bilgi



Ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 ek ders ücretleri

Ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 ek ders ücretleri Ek ders ödemelerini bekleyen öğretmenler, sıklıkla hesaplarını kontrol ediyor. Aralık ayı ek ders ücretlerinin gecikmesi ile birlikte ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, ek ders ücreti ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...