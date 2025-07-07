Eken de biçen de yaşadı! Devlet destekliyor; Kilosu 3 bin TL'den satılıyor...

Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve endemik tür olması sebebiyle doğadan toplanması yasak olan salebin Kastamonu’da hasadı sürüyor.

Özellikle ilaç sanayisinde, yapıştırıcı ve dondurma yapımında kullanılan salebin yetiştiriciliğinin arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere destek veriliyor.

Bakanlık tarafından 2023 yılında hayata geçirilen "Doğan Toplama Değil, Tarlada Salep Yetiştiriciliği" projesi çerçevesinde, Kastamonu’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde salep sahaları kuruldu.

Kastamonu’da il genelinde 2024 yılında 12 dekar alanda kurulan salep sahaları, bu yıl 30 dekar alana çıkartıldı.

Tek tek el ile toprakla buluşturulan salebin hasadı da aynı yöntemle yapılıyor.

Salebin kilogramı ise 2 bin ila 3 bin lira arasında alıcı buluyor.

OSMANLI'NIN FAVORİSİ

Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, "Salep orkideleri, özellikle Kastamonu içerisinde 25’ten fazla türe sahip endemik güzel bir bitkidir. Geçmişi Osmanlı tarihine kadar dayanan bir bitkidir. O zamanlardan da salebin tüketimi mevcuttur. Kastamonu vilayetinden yıllık yaklaşık olarak 150 ton civarında salebin Osmanlı sarayına gönderildiğini biliyoruz. Böylesine tüketimi yoğun olan ve önemli olan bir bitkinin artık günümüz şartlarında nüfusun da artmasıyla beraber üretiminin olmaması düşünülemez. Bundan dolayı da artık üretimi zorunlu hale gelmesiyle birlikte doğadaki baskıyı da azaltabilmek adına dikkatli ve özverili bir şekilde üretimini daha verimli hale getirerek çoğaltımını gerçekleştirmek gerekiyor" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Kastamonu’da 30 dekarlık bir alanda salebin yetiştirildiğini ifade eden Doğdu, "Kooperatif bünyemiz de bizim burada 500 metrekarenin üzerinde bir miktarda ekim alanımız mevcut. Yalnız bunun bir kısmı geçen yıl hibe ile gelen yumrulardı. Fakat tohumlar başka yerden geldiğinden Kastamonu’ya uygun olmayan bir şehirden geldiğinden dolayı adaptasyon konusunda sıkıntı yaşadılar ve bitkiler istediğimiz gelişimi gösteremediler. Bu sene o tarlada hasat yapmayıp tohumları aynı şekilde toprakta bırakarak adaptasyonlarını bu şekilde tamamlayabileceklerini varsayıp önümüzdeki yıl hasada taşımak istiyoruz. Orada bir verim kaybı maalesef söz konusu ama kooperatifimizin ortak ekim alanı olan bu noktada 300 metrekarelik bir alanda şu anki hasadımız devam ediyor. Metrekareye 1’e 2 verimimiz var veya bir kilo civarında devam ediyor. Aldığımız fideleri ayrı tutarak söylüyorum. Fidelerden de ekstra bir verimimiz daha olacak. Kastamonu genelinde dediğim gibi çok fazla bir üretim bir söz konusu değil. Çok küçük çapta yine insanlar deneme amaçlı 20 metrekare, 50 metrekare ya da 100 metrekare gibi küçük parseller kuruyorlar. Bu yüzden şimdilik ekim alanlarımız yeterli değil. Genel toplamda kooperatifin bünyesindekilerin 3 dönemin belki bir miktar üzerinde olabilir. Yine aynı şekilde biz bu sene ki hasat ettiğimiz tohumları önümüzdeki yılda tohumluk olarak kullanacağız salep bitkisi için" ifadelerini kullandı.