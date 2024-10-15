Ekim 2024: Evde bakım parası yattı mı ne zaman yatacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında hasta, engelli, yaşlı, bakım muhtaç kişiler ve aileleri için ödenen evde bakım maaşları her ayın 15’inde kademeli olarak ödeniyor.

Ekim ayının 15. Gününün gelmesiyle birlikte evde bakım parası alan kişiler tarafından maaşların yatıp yatmadığı araştırılmaya başlandı.

Kademeli olarak ödenen evde bakım parası 15 Ekim 2024 tarihi itibari ile hangi illerde yattığı araştırılmaya başladı. Peki, ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında her ayın 15'i itibarıyla gerçekleşiyor. İl il yatırılan ödemeler her ay sorgulanmaya başlıyor.

15 Ekim Salı günü itibarıyla Ekim ödemelerinin başlaması öngörülüyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından hak sahipleri şifreleri ve T.C kimlik numaralarını girerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI