Ekmekleri Çöpe Atmayın, Lezzetli Bayat Ekmek Köftesine Dönüştürün

Yağmur Dinç

Ekmekleri aynı gün tüketemediğimizde bayatlamaya başlar ve birçoğumuzun evinde bekleyen bayat ekmekler vardır.

Çoğalan ve atmaya kıyamadığımız bayat ekmekler, aslında farklı yemek tariflerinde değerlendirilebiliyor.

Ancak bu tarif, ızgarayı bile aratmayacak nitelikte.

Hem israf olmayacak, hem lezzetli bir alternatif sunacak.

İşte karşınızda bayat ekmek köftesi...

MALZEMELER

2 su bardağı bayat ekmek içi (ufalanmış)

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak bir kıvam için)

Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

TARİFİ

Bayat ekmekleri rondodan geçirerek veya elinizle ufalayarak un haline getirin.

Büyük bir kapta bayat ekmek içi, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, süt, baharatlar ve maydanozu birleştirin. Tüm malzemeleri yoğurun. Karışım fazla kuru olursa biraz süt ekleyebilirsiniz.

Karışımdan küçük parçalar alarak yuvarlak veya yassı köfte şekli verin.

Tavaya sıvı yağı alın ve orta ateşte ısıtın. Köfteleri altın sarısı renk alana kadar her iki tarafını da kızartın.

Köfteleri sıcak servis yapın.

Yanına domates sosu, yoğurt veya salata ile harika bir öğün oluşturabilirsiniz. Afiyet olsun!