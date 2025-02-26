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2025 yılı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 1381 engelli öğretmen alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

EKPSS tercihi yapan binlerce engelli adayın öğretmenlik mesleğine katılabilmesi için belirlenen başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor.

EKPSS engelli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarda giderek hızlanmış durumda. Peki, EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi belli oldu mu?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı EKPSS engelli öğretmen atamaları için takvim geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

Açıklanan takvim doğrultusunda atama süreci iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşama başvuruları 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Mart 2025'te sona erecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak.

Başvuru sürecinin birinci aşaması tamamlanan adaylar ikinci aşama için 16 Nisan – 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvurularını yapabilecek.

Adaylar bu aşamada kendilerine uygun olan kadrolara tercihlerini bildirecekler. Sonrasında 30 Nisan 2025 tarihinde atamalar gerçekleştirilecek ve atanan öğretmenler 1 Eylül 2025’te görevlerine başlayacak.