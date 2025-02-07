Hüseyin Topuz

Memur olmak isteyen engelli vatandaşlar Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla takip ediyor.

EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan adaylar gözlerini ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevirdi.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilecek.

Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.