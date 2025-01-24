EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS yerleştirmelerinde sonuç tarihi belli oldu mu?

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Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca 2025-EKPSS yerleştirme tercihleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce engelli memur adayı tarafından sonuç tarihi için araştırmalar hız kazanmış durumda.

ÖSYM aracılığı ile EKPSS puanları kapsamında tercihlerini yapan engelli memur adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Engelli memur adayları ÖSYM sistemi üzerinden EKPSS tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri ise 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirilen, 2025 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacağı öngörülüyor.