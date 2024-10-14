Ekranların fırtınası dindi! Kanal D’nin sevilen dizisi final yapıyor

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Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi gibi başarılı isimlerin yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönmüştü.

Reytinglerde pek etki gösteremeyen diziden hayranlarını üzen haber geldi.

Unutkan bir baba ve süper zekâya sahip bir gencin hayat mücadelesini konu alan dizi, yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte final kararı aldı.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi final yapıyor.

Dizi, 15 Ekim 2024 Çarşamba günü 19. bölümüyle ekranlara veda edecek.